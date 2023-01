Sequestrate a Napoli calze per la Befana “Chiara Ferragni” false

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 05 GEN – Chiara Ferragni non le ha mai

commercializzate ma, com’è noto, la fabbrica del falso a Napoli

è sempre un passo avanti: figurano le calze per la Befana con il

marchio contraffatto di “Chiara Ferragni” tra i prodotti falsi

che la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato

nell’imminenza dell’Epifania. Lo scorso anno, proprio in

occasione dell’Epifania, era stata la stessa Ferragni a

denunciare il fake che quest’anno si è ripresentato.

Complessivamente sono stati sottratti dal mercato dell’illegale

oltre 12mila giocattoli e sei persone sono state segnalate

all’autorità giudiziaria.

Negli ultimi due mesi le “fiamme gialle” hanno sequestrato ben

5,4 milioni di prodotti.

Circa 10mila giocattoli falsi per la gran parte non sicuri,

riproducenti noti marchi per minorenni come SuperMario, Sonic,

Avengers, Stitch, Peppa Pig e Cry Baby, sono stati sequestrati

in un negozio in pieno centro a Napoli.

La titolare, una cittadina cinese, è stata segnalata

all’autorità giudiziaria.

Nei Quartieri Mercato e Fuorigrotta le “fiamme gialle” hanno

individuato cinque persone che vendevano su improvvisate “bancarelle” migliaia di “calze della befana” riportanti famosi

personaggi della “Disney, Peppa Pig, Kinder, LOL, Me contro Te,

Chiara Ferragni, Bing, The Simpson, Sonic” oltre al brand

calcistico della “SSC Napoli”. Dopo il maxi sequestro i

finanzieri hanno segnalato all’autorità giudiziaria i cinque

responsabili per introduzione nello Stato e commercio di

prodotti con i marchi falsificati. (ANSA).



