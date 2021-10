Sequestrate in porto Genova Prà 10 t. rifiuti pericolosi

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 24 OTT – Quasi 10 tonnellate di rifiuti

pericolosi composte da 700 tra fotocopiatrici ed estintori

dismessi, sono stati bloccati, e le persone coinvolte denunciate

all’Autorità Giudiziaria per il reato di falso ideologico in

dichiarazione pubblica e di traffico illecito di rifiuti

speciali pericolosi dopo una verifica dell’Agenzia Dogane e

Monopoli nel terminal portuale di Genova Prà.

L’operazione è stata possibile dopo un’analisi preventiva

dei rischi su alcuni carichi pronti per l’imbarco verso vari

Paesi dell’Africa centrale e quelli con destinazione Nigeria. La

bolletta doganale presentata, poi risultata falsa, dichiarava la

presenza di due autoveicoli e di masserizie, queste ultime mai

caricate. Al posto dei beni di natura personale sono stati

invece trovati nel container un centinaio di fotocopiatrici

professionali fuori uso, costituenti rifiuti da apparecchiature

elettriche ed elettroniche (oltretutto non bonificate da

inchiostri e toner), oltre a 590 vecchi estintori a polvere, dei

quali risultava scaduto il periodo di vita massimo di 18 anni.

Il mancato corretto smaltimento di questa tipologia di rifiuti

pericolosi da un lato costituisce concorrenza sleale, per

effetto degli azzerati costi di trattamento degli apparecchi, e

dall’altro genera guadagni illeciti grazie al recupero del

metallo e di alcune porzioni di circuiti, a discapito

dell’inquinamento ambientale prodotto nei Paesi di destinazione,

con discariche a cielo aperto e rilascio di sostanze pericolose.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte