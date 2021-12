Sequestrati 450 kg di hashish, 5 arresti

Condividi l'articolo

(ANSA) – DESIO, 02 DIC – Cinque persone sono state arrestate

dai carabinieri per spaccio di droga e detenzione di 450 kg di

hashish, oggi a Desio (Monza), a seguito del furto di 4 quintali

di droga alla gestrice di una rete di spaccio, da parte di un

suo collaboratore.

La donna, 36enne di Saronno (Varese), a quanto emerso dalle

indagini è stata ingannata da un 45enne residente

nell’hinterland milanese, il quale aveva il compito di custodire

lo stupefacente in un box di un condominio a Cesano Maderno

(Monza). Con l’aiuto di altri due conoscenti (anche loro

arrestati), a inizio aprile lo spacciatore ha simulato un furto

all’interno del garage, impossessandosi della droga, poi

nascosta in un appartamento. Quando la 36enne ha inviato il suo

collaboratore a verificare il finto furto, lui si è trovato

davanti i carabinieri, chiamati dal portiere del palazzo.

I militari, insospettiti dal forte odore di hashish proveniente

dal box, hanno deciso di perquisire l’abitazione del 45enne,

trovandoci dentro 80 kg di hashish. Grazie all’analisi delle

immagini di video sorveglianza della zona, oltre che attraverso

le chat di messaggi ritrovate nello smartphone dell’uomo, i

carabinieri sono risaliti al furto e al giro di spaccio, nonché

al sequestro della droga. In manette è finito anche un 38enne

di Senago (Monza), anche lui coinvolto nella rete. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte