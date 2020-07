Sequestrati falsi imballaggi Marlboro

(ANSA) – BARI, 11 LUG – Imballaggi in cartoncino con il

marchio “Marlboro” contraffatto sono stati sequestrati nel porto

di Bari da Guardia di finanza e Agenzia delle Dogane. Si tratta

di 4,5 milioni di cartoncini stampati, già sagomati, destinati

al confezionamento e ala vendita illegale di circa 90 tonnellate

di sigarette, “al di fuori degli standard comunitari di

sicurezza del prodotto” e, spiegano gli investigatori, “in

evasione dai diritti doganali (dazio, accisa e Iva) per oltre 22

milioni di euro”.

Erano in 32 bancali a bordo di un camion proveniente dalla

Grecia e dichiarato come destinato in Lituania. Il conducente,

rumeno, è stato denunciato per commercio e introduzione nello

Stato di prodotti con segni falsi.

Il primo dei fogli, visibile, era un cartoncino per “Bubble

Gum”, come riportato sulla documentazione di trasporto, ma sotto

i primi fogli è emerso l’intero carico di stampati “Marlboro”.

Per le verifiche sono intervenuti consulenti della Philip Morris

che hanno accertato la contraffazione del marchio. .(ANSA).



