Sequestrato da Cc Forestali Modena ghiro detenuto illegalmente

(ANSA) – BOLOGNA, 26 LUG – Sequestrato, dai Carabinieri

Forestali di Modena, un esemplare di ghiro ‘Glis Glis’, detenuto

illegalmente in una gabbia da un privato cittadino.

Quest’ultimo, spiegano i militari, ha sostenuto di non avere

catturato l’animale con l’intenzione di tenerlo e di volerlo

liberare. La detenzione di specie selvatiche è però illegale e

l’animale è stato sequestrato e affidato in custodia al Centro

fauna selvatica ‘Il Pettirosso’ di Modena.

Il ghiro ‘Glis Glis’ è un piccolo mammifero e appartiene

alla categoria dei roditori, di cui rappresenta uno degli

esemplari più antichi esistenti sulla terra. Fa parte della

fauna selvatica per cui sono vietate la cattura e la detenzione

ed è una specie tutelata, considerata non cacciabile e specie

protetta dalla Convenzione di Berna. (ANSA).



