Sequestro di persona a Bologna, ridotte 4 pene in appello

La Corte di assise di appello di Bologna ha condannato, riducendo le pene, quattro persone imputate per un sequestro di persona a scopo di estorsione avvenuto a metà settembre 2018.

La vittima, un 63enne di Roma, non aveva mai denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Dopo averlo attirato a Bologna con uno stratagemma, i quattro, di origine lombarda aveva ricostruito la squadra mobile che a dicembre 2018 eseguì i fermi, lo avevano caricato a forza su un’auto e, sotto la minaccia di una pistola, portato in un appartamento a Milano per reclamare la restituzione di un vecchio debito, legato a una truffa.

La vicenda emerse grazie alla segnalazione di due testimoni che avevano assistito alla scena, in piazza XX settembre.

In primo grado il gup Rita Zaccariello li condannò tutti a otto anni, riconoscendo l’attenuante della lieve entità.

In appello la pena è stata ridotta a sette anni e cinque mesi per Mattia Vitellaro, assolto dall’accusa di indebito utilizzo di carta di credito (difeso dall’avvocato Antonio Abbondanza).

Per gli altri, Nicola Uva e Domenico Fellaco, difesi dall’avvocato Daniele Carra, e Cristian Santaniello, difeso dall’avvocato Robert Venturi, la pena è stata rideterminata in sette anni e otto mesi; per quest’ultimo è stata esclusa la continuazione. (ANSA).



