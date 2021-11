“Seratona alla grande…”. Ma su Enrico Letta si abbatte una bufera

Condividi l'articolo









Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta posta su Twitter la foto di un ponce alla livornese, ma viene subissato da polemiche e commenti piccati.

Il sospetto di alcuni utenti è che la fotografia scelta dall’ex premier nasconda in realtà un messaggio diretto a Matteo Renzi. Il tutto in relazione alla questione dell’estratto conto del leader d’Italia Viva che è stato pubblicato da IlFattoQuotidiano. Sulla tazzina del drink di Letta, peraltro, c’è scritto “Super Sassolino”. E questo sembrerebbe alimentare le fantasie di chi commenta.

Per quanto si tratti di una suggestione, infatti, di commenti se ne trovano a bizzeffe. Dal punto di vista politico, si è reduci dall’affossamento del Ddl Zan. Il leader dei Dem ha accusato Italia Viva e Matteo Renzi di essere i colpevoli del naufragio di quel provvedimento, mentre il fondatore d’Iv ha replicato, evidenziando come sia stata la linea di Letta, che non ha voluto dialogare sui punti ideologici del Ddl, nonostante tutte le aperture del caso, a comportare il fallimento. Renzi ha anche rimarcato la battaglia d’Italia Viva contro il voto segreto. Quello attraverso cui poi il Senato ha ricusato la legge sull’omotransfobia. Ma dal Pd, al netto della statistica che ha raccontato di parecchi voti mancanti, si sono detti convinti della responsabilità dei renziani.

“Non proprio una seratona per i diritti costituzionali – annota un utente – . Sarebbe bello – insiste – vedere solidarietà da parte di un Partito che si chiama Democratico. Se si preferisce bere, però, abbiamo un problema”. “Ma si vergogni! In atto un attacco alla democrazia – scrive un altro – e lei fa un tweet alla Salvini?”. E questo è l’andazzo per quel che riguarda la scelta di Letta in termini d’opportunità politica.

Poi, come premesso, c’è chi sospetta: “Che fa? Beve e gode dell’attacco ai danni del suo “nemico”? Una caduta di stile – annota un cinguettio – che conferma, ove ce ne fosse bisogno, la mancanza di visione, coraggio e caratura di leader”. E ancora: “ “Sembra quasi festeggi l’estratto conto di Renzi. È uno dei peggiori segretari di partito che mai abbia avuto il PD. E ce ne vuole a battere la concorrenza, eh…”.

Insomma, sembrerebbe che su Twitter la maggior parte di chi è intervenuto interpreti il “sassolino” alla stregua di quello tolto dalla scarpa. Nel frattempo, il caso della pubblicazione dell’estratto conto continua a far discutere. Ieri Renzi ha dato mandato ai suoi legali. Subito dopo, l’ex presidente del Consiglio ha scritto su Facebook pure quanto segue: “Da anni spendono centinaia di migliaia di euro e impiegano decine di finanzieri per una caccia all‘uomo teorizzata dalla corrente dei giudici di Magistratura Democratica come la stretta di un “cordone sanitario attorno al senatore Renzi”. Il caso è insomma destinato a far discutere ancora.

