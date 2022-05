Serebrennikov, la guerra è un suicidio della Russia

Condividi l'articolo

“Una tragedia, un disastro e un suicidio”: così a Cannes il regista dissidente russo Kirill Serebrennikov, che ha portato al Festival in concorso TCHAIKOVSKY’S WIFE, parla della guerra in Ucraina. Una situazione resa possibile “da anni di massiccia propaganda”, sottolinea il regista a cui è stato appena concesso da Putin l’esilio tanto da poter accompagnare il film a Cannes. E poi aggiunge accorato, dietro gli spessi occhiali da miope e vestito all black, compreso il cappellino: “Cosa c’entra mai la cultura russa con la guerra? La nostra creatività ha sempre approfondito l’anima, la fragilità delle cose umane più che la violenza. La nostra è una cultura contro la guerra e boicottarla, come si sta facendo oggi, è una cosa totalmente sbagliata”. A Serebrennikov, sempre all’incontro stampa di oggi, è stato chiesto se fossero veri i finanziamenti per TCHAIKOVSKY’S WIFE da parte miliardario russo Roman Abramovich. “Abramovich – ci tiene a dire – aiuta l’arte moderna e lo fa da molto tempo. È stato un vero mecenate in Russia. Per dirne solo una: è soltanto grazie a lui se in Russia abbiamo il cinema d’essai”. “Fa bene dunque il presidente ucraino Zelensky ad aver chiesto al presidente Usa Biden di togliere Abramovich dal giogo delle sanzioni americane. Su questo sono completamente d’accordo”, spiega. “È molto importante poi aiutare le vittime di questa guerra. Ci sono ormai tanti rifugiati sia in Ucraina che in Russia e tante vite sono state distrutte da una parte e dall’altra. È una cosa molto difficile e traumatizzante, anche considerando il fatto che i russi si sentono in colpa. Gli artisti devono aiutare queste persone e io stesso lo faccio”. Serebrennikov, 52 anni e madre ucraina, si è difeso dall’accusa di aver ricevuto denaro dal politico russo Vladislav Surkov per un adattamento teatrale (una cosa, tra altro, che ha spinto l’Accademia del cinema ucraino a chiedere di boicottare Serebrennikov a Cannes). “Il signor Surkov – ha spiegato il regista – intanto non è un’oligarca, ma solo un funzionario pubblico. E va anche detto che fino a un certo punto il finanziamento statale in Russia non era affatto tossico, non c’era niente di vergognoso nell’accettarlo. Insomma buone cose sono state fatte con questi soldi del ministero della cultura nel campo del teatro e del cinema”. L’iconoclasta regista russo, già in concorso a Cannes con L’INFLUENZA DI PETROV e LETO, sta lavorando a un nuovo film, LIMONOV, basato sul romanzo bestseller omonimo di Emmanuel Carrère e con la sceneggiatura scritta da Pawel Pawlikowski, Ben Hopkins e dallo stesso Serebrennikov. Il romanzo originale, edito negli Stati Uniti da Macmillan Publishers, è stato tradotto in 35 paesi e ha venduto oltre 2,5 milioni di copie solo in Europa, di cui 400.000 in Italia e più di 700.000 in Francia.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte