‘Serge’ di Yasmina Reza

(di Mauretta Capuano) (ANSA) – ROMA, 24 MAR – YASMINA REZA, SERGE (ADELPHI, PP 186,

EURO 19.00). C’è un Vladimir Putin in forma di calendario,

appeso alla parete e intento ad accarezzare un ghepardo nel

nuovo romanzo di Yasmina Reza, ‘Serge’, appena arrivato in

libreria per Adelphi nella traduzione di Daniela Salomoni. La

storia ci fa entrare nel cuore di una famiglia di ebrei

viennesi, i Popper, e nei legami e conflitti fra due fratelli e

una sorella: Serge il primogenito, Jean e Nana, che esplodono

durante una visita ad Auschwitz tra orde di gente. E il punto di

vista è quello di Jean, il fratello di mezzo, voce narrante.

Perchè Putin all’interno del libro? “Perché ho sempre trovato

– e parlo solo ed esclusivamente dal punto di vista romanzesco –

che fosse una figura interessante di questo secolo. Ho letto la

sua biografia, ho seguito il suo percorso, ho visto il

documentario di Oliver Stone” dice all’ANSA Yasmina Reza.

Cos’ha di interessante Putin? “Contrariamente ai governanti

democratici che si basano sulla seduzione, il presidente Macron

per primo, Putin non fa leva sulla seduzione e questo gli

conferisce un’aura misteriosa che, sempre dal punto di vista

romanzesco, non politico, lo rende una figura interessante. I

dittatori non devono far leva sulla seduzione o porsi con il

tipo di comunicazione attuale perché non hanno bisogno di essere

rieletti ogni cinque minuti” spiega la Reza che sulla guerra in

Ucraina non si esprime. “Non ho molto da dire. Non ho competenza

in materia e non mi sento legittimata a esprimermi. Il mio

parere non ha alcun interesse. C’è un rumore incessante di

opinioni e mi rifiuto di alimentarlo. Penso che gli artisti non

abbiano nulla da dire. Non sono degli intellettuali , sono delle

persone che restituiscono un mondo che non ha nessuna

corrispondenza con la saggezza” sottolinea la scrittrice. Ma

adesso, in questi giorni di guerra, su Putin ha cambiato

opinione? “Al contrario, il personaggio – sempre dal punto di

vista romanzesco – è ancora più interessante e questo è l’unico

punto di vista con il quale lo approccio. Dostoevskij lo avrebbe

adorato come personaggio romanzesco”.

In ‘Serge’ la Reza mette a nudo con grande empatia i lati

comici e patetici della famiglia. “E’ sicuro e lo ho

sperimentato anche nelle cose scritte in passato che la famiglia

sia un luogo meraviglioso di conflitti” dice la scrittrice. “Il

rapporto tra fratelli è il tema centrale del libro. Il fatto che

sia quello di mezzo a raccontare mi ha concesso una certa

libertà soggettiva nella narrazione. Ma, il mio obiettivo, prima

di parlare della famiglia, del viaggio ad Auschwitz, era di

scrivere del turismo di massa, di questo nostro modo

contemporaneo di viaggiare.Ma cosa cerchiamo attraverso questi

viaggi? Quello che è sicuro è che il fatto di avere messo in

questa situazione persone che arrivano da Parigi con il loro

carico di piccole preoccupazioni porta all’estremo le tensioni.

E questo è interessante per me: mettere in contrapposizione un

luogo sacro, Auschwitz, con le piccole preoccupazioni”.

I genitori di Serge vanno d’accordo solo su una cosa, l’odio

del comunismo. “E una cosa copiata dai miei genitori che

detestavano il comunismo perché ne avevano subito le conseguenze

da giovani, lui a Mosca, lei a Budapest”.

In ‘Serge’ è molto forte anche il tema della malattia, il

cancro. “La domanda è come comportarsi difronte a queste

situazioni. Mettersi in empatia totale o come Serge ignorare la

situazione?”. Scritto durante il primo lockdown, questo romanzo

è legato per la Reza a un periodo meraviglioso: “il tempo a

Parigi era bellissimo, la città deserta. Di giorno scrivevo,

alle cinque chiamavo Isabelle Huppert, che è una grande amica e

camminavamo per la città. La sera guardavo Il Trono di Spade. Un

film dal libro? “Non credo sia possibile perché bisognerebbe

andare ad Auschwitz a fare le riprese. Il libro ha avuto un

grandissimo successo in Germania e ho avuto proposte per un

adattamento teatrale. Scriverà mai della pandemia? “No, è la

cosa meno interessante che ci sia”. (ANSA).



