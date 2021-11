Sergio Ramos è pronto all’esordio con la maglia del PSG

Condividi l'articolo









Sergio Ramos, dopo mesi di tribolazioni, è pronto a esordire con la maglia del Paris Saint-Germain. Secondo L’Equipe, l’ex capitano del Real Madrid può scendere in campo sabato nella sfida contro il Nantes. Lo spagnolo, che da qualche giorno è tornato ad allenarsi con il gruppo, sembra avere recuperato ed è pronto a dare il proprio contributo alla causa dopo quattro mesi trascorsi in infermeria. Sergio Ramos finora non è mai stato convocato dall’allenatore della formazione parigina, Mauricio Pochettino.



