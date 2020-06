Serie A: -1; Atalanta guarda da vicino al terzo posto

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Dopo 103 giorni di stop causati dal Covid-19, torna finalmente il campionato di calcio italiano di Serie A con i quattro recuperi della 25esima giornata. Un evento che va al di là del dato semplicemente sportivo e segna finalmente un ulteriore passo avanti verso l’uscita definitiva dalla brutta stagione segnata dalla tragedia del coronavirus.

Sportivi e tifosi dunque pronti al via di questa seconda fase del campionato, anomala, ma non per questo meno interessante.

Domenica sera l’Atalanta ospiterà, al Gewiss Stadium, il Sassuolo in una partita senza pubblico, come previsto da regolamento post Covid-19 fino alla fine del campionato. Gli orobici favoriti sono quotati 1,35 per la vittoria, mentre un colpaccio degli emiliani è dato a 8,40.

Il match pende a favore della Dea che potrebbe distanziare la Roma di 6 punti e avvicinarsi al terzo posto in classifica, al momento nelle mani dell’Inter. Secondo i tifosi di Planetwin365 (71%), la squadra di Gasperini potrebbe ripartire alla grande e centrare la 4/a vittoria consecutiva con il Sassuolo, che al momento è 11ma in classifica con soli 32 punti. Secondo i bookies la partita sarà ricca di gol (Over 3,5 a 2,00) e la prima rete dell’incontro potrebbe essere firmata da Zapata (4,00), che ha già segnato cinque reti in carriera agli emiliani.

I neroverdi potrebbero diventare la prima squadra a perdere tutte le sei partite disputate nelle ultime tre stagioni contro una singola avversaria e la stessa sorte potrebbe accadere alla Sampdoria (9,50) che affronterà l’Inter (1,35) domenica. Gli uomini di Conte, sconfitti nelle ultime due gare prima del lockdown, sono chiamati al riscatto per risalire in classifica.

Il successo è largamente alla portata dei neroazzurri secondo i tifosi di Planetwin365 (71%), mentre solo un supporter su 10 crede nella seconda vittoria consecutiva della Sampdoria, evento che non si verifica addirittura da marzo 2019. Per gli analisti, l’Inter potrebbe chiudere l’incontro 2-0 (7,01) con il primo gol a firma Lukaku (3,80) o Martinez (4,00). (ANSA).



