(ANSA) – ROMA, 18 GIU – Per preparare il rientro in campionato contro l’Atalanta il 24 giugno, sabato la Lazio giocherà una partita amichevole contro la Ternana. Il match si disputerà al centro sportivo di Formello e per i biancocelesti sarà la prima vera sfida dopo lo stop per il Coronavirus.

