Serie A: -2; Saponara, difficile senza i tifosi

(ANSA) – LECCE, 18 GIU – Fabio Liverani ed i suoi uomini proseguono rigorosamente a porte chiuse nelle tappe di avvicinamento alla sfida casalinga contro il Milan di lunedì prossimo. Riccardo Saponara, centrocampista del Lecce, affida il suo pensiero al canale ufficiale della società giallorossa.

“Non sarà semplice e la ripresa della stagione sarà una vera e propria incognita – dichiara il calciatore. E’ necessario da subito cercare di rientrare nel clima campionato sia mentalmente, sia fisicamente, consapevoli che i rossoneri hanno già giocato una gara e questo può essere un vantaggio per loro”.

Lui, come Lapadula, è un ex del Milan, ma cerca di mettere da parte i sentimenti: “E’ emozionante giocare contro una squadra di questo blasone – prosegue, soprattutto rivedere persone con cui ho lavorato. Però se penso a come è andata la gara di andata e della personalità messa in campo, sono fiducioso”. E con dodici gara da disputare, in un calendario più che mai compresso, l’obiettivo dichiarato è solo e soltanto uno, quello di “dare il contributo per la corsa salvezza – dichiara Saponara. La società ha riposto tanta fiducia in me, e cercherò di ripagare questa fiducia con gol e assist. Non cerco rivalse, ma intendo ancora divertirmi e aiutare il Lecce a raggiungere la salvezza. E’ importante fare quanti più punti possibili: ora come ora il destino è solo nelle nostre mani”.

Un passaggio sulla ripresa a porte chiuse: “È una situazione brutta, e sarà difficile giocare senza il nostro pubblico che ha sempre dato una spinta in più – ammette il centrocampista. Sarà importante non pensare al contesto esterno, concentrarci solo sul nostro obiettivo che sono i tre punti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte