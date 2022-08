Serie A -4: Rocchi “arbitri tutti molto preparati”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 AGO – “Visto anche il tempo del raduno di

quest’anno, in una fase prossima all’inizio dei campionati, gli

arbitri sono arrivati già ben preparati, come abbiamo verificato

dai primi test. Quindi siamo soddisfatti”. Il designatore

arbitrale Gianluca Rocchi, è pronto al via della nuova stagione:

dal ritiro a Sportilia, in una video intervista dell’Aia, parla

della ‘squadra’ dei direttori di gara che sta ultimando la

preparazione in vista della prima giornata di campionato.

(ANSA).



—

