Serie A: alle 18:30 in campo Udinese-Sampdoria

Alle 18:30 in campo Udinese-Sampdoria e Empoli-Salernitana.

I tifosi della Curva Nord Udinese 1896 non saranno allo stadio Dacia Arena per protesta dopo “i fatti accaduti in Udinese-Napoli”. Lo ha annunciato una nota diffusa ieri dalla stessa Curva Nord. I “frequentatori” hanno deciso di “lasciare vuoti gli spazi solitamente occupati” e invitano a “seguire l’esempio tutti gli spettatori che abitualmente frequentano la Nord”. “Ora e per sempre forza Udinese”, conclude la nota.

