Serie A: apre Sassuolo-Torino DIRETTA

Sassuolo Torino apre alle 20.30 la quinta giornata di Serie A.

Il punto sul campionato. Il Milan capolista aspetta la rinfrancata Roma nel posticipo di lunedi’ e potrebbe trovarsi scavalcato dal sorprendente Sassuolo che anticipa col fanalino di coda Torino, nella prova d’appello per Giampaolo. La quinta di serie A, a cavallo dei primi due turni di coppe europee, avra’ pero’ anche altri temi interessanti: le protagoniste Atalanta e Lazio sono decise a riscattare il ko dello scorso weekend ospitando Sampdoria e Bologna, il Napoli vuole riprendere dal ko in Europa League nel derby col Benevento, l’Inter cerca di riscattare i recenti inciampi in casa del Genoa, in un altro derby, quello tra le squadre piu’ colpite dal covid. La Juve amletica di Pirlo, senza Ronaldo, riceve un cliente scomodo come il Verona, la Fiorentina cerca il primo gol di Ribery per assestare la traballante panchina di Iachini ospitando l’Udinese. Infine Cagliari e Parma hanno bisogno dei tre punti nei confronti casalinghi con le matricole Crotone e Spezia.

Mentre l’Italia si avvicina ai livelli dei paesi europei piu’ colpiti dalla seconda ondata di covid, il calcio prova a resistere con molte difficolta’ e un numero crescente di contagi. Nonostante questa mina vagante il campionato offre gare sempre piu’ spettacolari, infarcite di prodezze e gol, con le squadre sempre piu’ spericolate all’attacco, quasi a voler esorcizzare un pericolo incombente. A rischiare di piu’ e’ forse l’Inter di Conte che, dopo il ko nel derby e il pari di Champions, tradita prima da Kolarov e poi da Vidal, si aggrappa a Lukaku per vincere in casa del rimaneggiato Genoa e mettere sotto silenzio le critiche. “Dobbiamo migliorare, ma la strada e’ giusta e il club contento”, precisa Antonio Conte, tornato nel mirino della critica. Molte cose non quadrano ma la rosa e’ di grande qualita’ e, in un clima di grande equilibrio, contera’ arrivare bene alle sfide dirette.

Non c’e’ piu’ la solita Juve dominatrice perche’ Pirlo e’ all’inizio del lavoro, la squadra si e’ ringiovanita anche se Morata fa di tutto per non far rimpiangere Ronaldo. Il gioco e la qualita’ del Verona saranno quindi un test molto probante. A fare da lepre e’ ora il Milan di Pioli a punteggio pieno che verifichera’ le sue ambizioni nel confronto con una Roma rilanciata da Fonseca. Sara’ il confronto tra formazioni ringiovanite ma il vero duello sara’ tra i veterani Ibra e Dzeko, spalleggiato da Pedro e Mkhitaryan. Entrambe hanno corroborato il morale con le vittorie esterne in Europa League. La corsa scudetto puo’ vantare sette pretendenti che stanno affinando la loro forma tra mille difficolta’.

A dare spettacolo sono in particolare Napoli e Atalanta. I partenopei hanno bastonato i bergamaschi, poi sono scivolati nel confronto con un Az decimato dal covid. Ma e’ un problema di concentrazione e, ritrovato Insigne e riproposti Osimhen e Lozano, dovrebbe fare risultato a Benevento nella sfida tra i vecchi compagni Gattuso e Inzaghi. L’Atalanta dopo la lezione salutare di Napoli ha riarruolato Ilicic e ha ricominciato a segnare quattro gol a partita avendo una rosa completa e competitiva su piu’ fronti. Anche per questo Gasperini annuncia turn over, perche’ inevitabilmente la testa “è anche alla partita di martedi’ contro l’Ajax”. La Samp di Ranieri dovra’ ripetere la super gara con la Lazio per evitare una goleada. La settima sorella, la Lazio, vuole trasferire in campionato la carica che in Champions ha portato al successo di rilievo sul Dortmund di Haaland. La figura del leone l’ha fatta la Scarpa d’Oro Immobile e c”e stata gloria per il neofita ivoriano Akpa Akpro. Il grande ex Mihajlovic vuole riscattare i ko con Benevento e Sassuolo, ma per il Bologna sara’ dura all’Olimpico. Dopo i 41 gol dell’ultimo turno la serie A vuole regalarsi un’altra scorpacciata di emozioni a raffica e, complice la stanchezza per gli impegni ravvicinati delle coppe, potrebbe riservare altri risultati a sorpresa

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte