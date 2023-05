Condividi l'articolo

Serie A: Atalanta-Juventus 0-2 LA CRONACA

La Juventus conquista la seconda vittoria consecutiva e si prende la seconda posizione in classifica, scavalcando la Lazio e portandosi a cinque punti di vantaggio sul Milan quinto. Sconfitta dolorosa per l’Atalanta, che resta a quota 58 punti in compagnia della Roma e vede allontanarsi l’Inter quarta, ora distante cinque punti.

90+8′ GOL! Atalanta-JUVENTUS 0-2! Rete di Dušan Vlahović! Contropiede bianconero con Chiesa che porta palla e allarga per il serbo. Vlahovic controlla e calcia benissimo sul primo palo, mandando il pallone sotto la traversa.



56′ GOL! Atalanta-JUVENTUS 0-1! Rete di Samuel Iling-Junior! L’inglese recupera un pallone sulla trequarti e lo offre a Rabiot, che prende il fondo e mette il pallone a rimorchio per Milik. Maehle anticipa il polacco, ma il pallone finisce a Iling-Junior, che non sbaglia il tap-in da due passi.

