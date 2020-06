Serie A. Atalanta-Lazio

Il tanto atteso ritorno in campo e il momento peggiore che si spera sia alle spalle. Simone Inzaghi e la sua Lazio si dicono “pronti e fiduciosi” per la prima partita dopo il lockdown, in programma a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. La speranza è quella di “rivedere la stessa fame di prima…”, l’avvertimento del tecnico biancoceleste. L’entusiasmo è lo stesso di prima, tanto che circa 500 tifosi si sono dati appuntamento nei pressi del centro sportivo a Formello per salutare il pullman della squadra e trasmettere quella carica che domani sera a Bergamo non ci potrà essere.

La Lazio riparte da 21 risultati utili consecutivi, che l’avevano spinta a un punto dalla Juve capolista: “Deve rimanere la stessa fame che ho visto prima, perché per arrivare dove siamo arrivati abbiamo avuto un grandissimo spirito. Avevamo fatto qualcosa di importante, vogliamo riprendere con lo stesso spirito”, aggiunge Inzaghi in conferenza stampa da Formello. La rifinitura in mattinata, nel pomeriggio il viaggio verso uno degli epicentri del Coronavirus in Italia.

