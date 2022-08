Serie A: Atalanta-Milan 1-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 21 AGO – Malinovskyi, l’uomo con le

valigie ai piedi del letto, batte il colpo, il Milan dei solisti

che non fanno un’orchestra a tono se non con i cambi in

corsa recupera con l’assolo di Bennacer nel secondo tempo. Così

a Bergamo il big match della seconda giornata finisce 1-1 e

l’Atalanta, chiusa a 5-3-1-1 quando la palla ce l’hanno i

campioni d’Italia, firma la prima sorpresa del campionato,

dimostrando che a mercato ancora incompleto lo spirito ‘gasperiniano’ resiste all’usura degli anni e delle polemiche.

Così al Gewiss stadium si è vista una sfida bella e vibrante,

tra due compagini in salute. (ANSA).



