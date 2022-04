Serie A: Atalanta-Napoli 1-3

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 03 APR – Il Napoli espugna Bergamo,

superando l’Atalanta per 3-1 nel big match di questo pomeriggio

e aggancia il Milan (impegnato domani sera contro il Bologna) in

vetta alla classifica. Queste le reti: nel pt 14′ Insigne

(rigore), 37′ Politano; nel st 13′ De Roon, 36′ Elmas. Per la

squadra di Gasperini, che giovedì prossimo affronterà il Lipsia

per i quarti di Europa League, è l’ennesima sconfitta in

campionato contro una ‘grande’. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte