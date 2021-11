Serie A: Atalanta-Spezia, formazioni

Condividi l'articolo









L’Atalanta, il prepartita e i soliti dubbi. De Roon ancora terzo di destra, oppure rialzato in mediana con Freuler a discapito di Koopmeiners? Zapata intoccabile, oppure da dosare in vista del più importante crocevia europeo di martedì prossimo? Alla vigilia dell’anticipo ospitando lo Spezia, ma con lo Young Boys alle viste della penultima giornata del girone F di Champions League col terzo posto da cui schiodarsi, Gian Piero Gasperini per la quinta volta in campionato sceglie di non condividere scelte e pretattica coi mass media. Senza comunque poter nascondere che il turnover sarà più in termini di dosaggio dei minuti, usando tutti e cinque i cambi, che di riposo forzato degli uomini chiave. Primo fra tutti Zapata, l’ultimo a rincasare dalla pausa nazionali come Muriel e il portiere Musso. Il secondo, e forse l’ultimo, è appunto il jolly olandese, privilegiato per l’ennesimo riciclo difensivo al netto del ritorno alla disponibilità di Toloi dopo più d’un mese, mentre Gosens, out dall’andata cogli svizzeri del 29 settembre, viene ancora preservato dopo essere rientrato in gruppo solo giovedì. Out (anche) l’assente Hateboer e Lovato, lesionatosi lievemente il bicipite femorale sinistro (destro per il tedesco) nell’Under 21, chi si gioca il posto sono Djimsiti dietro a fronte dei sicuri Demiral-Palomino, più Pasalic, Pessina, Malinovskyi e Ilicic, il favorito, dalla trequarti in su.

Dubbi da sciogliere solo nelle distinte sabato alle 15, perché uomo in panchina è refrattario a parlare come mai prima d’ora in carriera: nel pre-Sassuolo, tra Salernitana e Inter, oppure quando il calendario di A è troppo a tiro di sfide in Champions, leggi Udinese e Samp lungo i dieci giorni tra Manchester United e Lazio, e infine il Cagliari 4 giorni dopo il ritorno coi Red Devils. Se i nerazzurri entro i confini hanno il tabù-Gewiss Stadium (solo 6 punti sui 22 totali) da sfatare dopo l’unica vittoria casalinga del 21 settembre contro i neroverdi emiliani, l’incrocio Champions-salvezza coi liguri è una questione fra ex. Di qua Pessina e Piccoli, tra l’altro autore del gol della bandiera nel precedente bergamasco, che hanno spiccato il volo dal nido degli Aquilotti, più il dg Marino e l’ad Luca Percassi (ex terzino); di là Sala (giovanili) e il trio di prestiti Reca-Kovalenko-Colley, allenati dal volto noto Thiago Motta, la mente e i piedi del Genoa gasperiniano da Europa League con Criscito e Milito. Niente sentimentalismi, a meno 3 dall’Inter terza, anche se la priorità sono le due sfide da vincere (l’altra col Villarreal all’Immacolata) per i terzi ottavi di fila nella coppa dalle grandi orecchie.

Probabili formazioni di Atalanta-Spezia.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 15 De Roon, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 7 Koopmeiners, 11 Freuler, 3 Maehle; 32 Pessina; 72 Ilicic, 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, 19 Djimsiti, 42 Scalvini, 13 Pezzella, 88 Pasalic, 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk, 9 Muriel, 99 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Gosens, Hateboer, Lovato. Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 14 Kiwior, 20 Bastoni; 25 Maggiore, 7 Sala, 8 Kovalenko; 44 Strelec, 18 Nzola, 11 Gyasi. (1 Zoet, 40 Zovko, 9 Manaj, 10 Verde, 13 Reca, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 19 Colley, 21 Ferrer, 22 Antiste, 29 Salcedo, 39 Nguiamba) All.: T. Motta. Squalificati: Nikolaou. Diffidati: Gyasi. Indisponibili: Leo Sena, Bourabia, Agudelo, Sher. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1,23; 6,75; 11.

