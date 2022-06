SERIE A BASEBALL: DOMANI MEDIOLANUM NEW RIMINI A BOLOGNA CONTRO GLI ATHLETICS. GARA1 ALLE 11.00, GARA2 ALLE 15.30.

Condividi l'articolo

Rimini, 11 giugno 2022 – Secondo turno consecutivo in trasferta per Mediolanum New Rimini che domani sarà a Bologna contro gli Athletics. Le due gare sono in programma sul diamante del Centro Sportivo Pilastro alle 11.00 e alle 15.30.

È la terza giornata del girone F1, che vede in calendario anche la sfida fra Modena e Crocetta, mentre riposa Sala Baganza.

I risultati del weekend scorso, l’1-1 fra Mediolanum e Sala Baganza, unito a quello fra Athletics e Crocetta, hanno dato ulteriore equilibrio al girone e ora la classifica impone ai riminesi una grande prestazione a Bologna, in attesa di conoscere la modalità del recupero contro Crocetta.

Nella prima fase gli Athletics erano impegnati del girone D, concluso all’ultimo posto con Academy Nettuno.

“Puntiamo a due vittorie – dice il manager Mike Romano – perché vogliamo dare una scossa alla classifica. Per farlo dobbiamo limitare gli errori, essere più aggressivi in battuta, tutte cose che sappiamo fare e che serviranno molto a Bologna. In gara1 partirà Gianluca Tognacci, in gara 2 sul monte comincerà Eriel Carrillo che sta facendo davvero bene e in questo campionato è un giocatore molto importante. Soffriamo le gare mattutine in trasferta, ma a Bologna dobbiamo vincere anche su questo aspetto. Il campionato entra nella fase decisiva e vogliamo stare alla larga dalle posizioni pericolose”.

Le gare saranno visibili in diretta streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e Icaro Sport.