Condividi l'articolo

Bologna Roma in campo alle 18 di domenica 14 maggio DIRETTA per la 35esima giornata di Serie A

RISULTATI

CLASSIFICA

LA VIGILIA

José Mourinho non ha convocato Paulo Dybala e Rui Patricio per la sfida di domani contro il Bologna. A differenza delle precedenti partite non hanno volato con la squadra nemmeno gli altri infortunati, lo Special One ha preferito che rimanessero a Trigoria per recuperare prima dai rispettivi infortuni. C’è invece Georginio Wijnaldum

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte