Serie A: Bologna-Sampdoria, formazioni

In vista del posticipo di lunedì sera con la Sampdoria, in dubbio al Bologna la presenza di Soriano, per una microfrattura al mignolo del piede destro. Indisponibili De Silvestri (ne avrà ancora per 2-3 settimane per una lesione muscolare alla coscia destra) e Kingsley. Lo staff di Mihajlovic (il tecnico prosegue le cure in ospedale) può però tornare a contare su Dominguez, rientrato in gruppo e disponibile dopo l’operazione alla spalla sinistra del 29 gennaio. La presenza di Medel non è in discussione nonostante i quattro punti di sutura rimediati a San Siro nello scontro con Ibrahimovic.

Continua la marcia di avvicinamento della Sampdoria verso la delicata gara di Bologna. Giampaolo pensa di rilanciare al centro della difesa Yoshida che farà coppia con Colley mentre a centrocampo torna a disposizione Ekdal che si riprenderà le chiavi del gioco prendendo il posto di Rincon. Da capire se il tecnico, che potrebbe abbracciare nuovamente Giovinco, che ha smaltito l’affaticamento muscolare, sceglierà il modulo con due trequartisti alle spalle di Caputo oppure se insieme all’attaccante ci sarà anche Quagliarella, con il solo Sensi a fare l’elastico tra centrocampo e attacco.

Probabili formazioni di Bologna-Sampdoria.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 3 Hickey, 20 Aebischer, 30 Schouten, 32 Svanberg, 35 Dijks, 99 Barrow, 9 Arnautovic. (22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 15 Mbaye, 71 Kasius, 8 Dominguez, 14 Viola, 21 Soriano, 55 Vignato, 7 Orsolini, 10 Sansone, 19 Santander). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Arnautovic, Soriano. Indisponibili: De Silvestri, Kingsley.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Candreva, Thorsby, Rincon, Sensi, Sabiri, Caputo (33 Falcone, 30 Ravaglia, 22 Yoshida, 6 Ekdal, 7 Supriaha, 16 Askildsen, 3 Augello, 14 Vieira, 26 Magnani, 39 Di Stefano, 70 Trimboli). All. Giampaolo. Squalificati: nessuno Diffidati: Rincon, Ekdal. Indisponibili: Giovinco, Gabbiadini, Damsgaard, Conti. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 2,15; 3,35; 3,45.

—

