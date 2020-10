Serie A: Bologna Sassuolo

Serie A: in campo Bologna-Sassuolo

“Io penso che dobbiamo fare una vita il più possibile normale, convivere con questo virus, cercando di prendere precauzioni e seguire le regole, ma non toglierci nulla delle cose importanti”. L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic alla vigilia del match con il Sassuolo torna a parlare e dice la sua in un momento in cui il rischio che sport e vita tornino a fermarsi è forte, complice la crescita dei contagi da Covid.

“E’ giusto – dice il tecnico che, nelle scorse settimane, dopo un periodo da positivo asintomatico è guarito – rispettare tutte le regole, mettere la mascherina. Ma la verità è che è anche questione di fortuna, che alcune cose non le capisco e non le capiscono neanche i dottori. A me hanno rotto le palle quando mi sono infettato, eppure io sono uno abituato a rispettare le regole. Ma com’è che mia moglie non si è infettata? Per me, nel limite del possibile, è giusto andare avanti, continuare a giocare e continuare la vita di tutti i giorni, prendendo tutte le precauzioni del caso”, ha detto ancora.

