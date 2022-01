Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 11 GEN – Cagliari-Bologna 2-1 (0-0) in un

posticipo della 21/a giornata del campionato di Serie A. In gol

su punizione per gli ospiti Orsolini al 54′. Pari di Pavoletti

al 71′ e gol del vantaggio di Pereiro al 93′. (ANSA).



