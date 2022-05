Serie A: Cagliari-Inter 1-3, nerazzurri restano a -2 dal Milan

Condividi l'articolo

L’Inter ha battuto il Cagliari 3-1 nel posticipo serale della 37/a giornata della Serie A. I nerazzurri, a quota 81 punti, restano a -2 dal Milan capolista: per lo scudetto sarà decisivo l’ultimo turno di campionato. LA CRONACA



85′ GOL! Cagliari-INTER 1-3! Rete di Lautaro Martinez. Gestione perfetta del contropiede da parte della squadra di Simone Inzaghi. Gagliardini riceve al limite e serve l’argentino a tu per tu con Cragno. Tocco sotto e doppietta per il centravanti dell’Inter.

54′ GOL! CAGLIARI-Inter 2-1! Rete di Lykogiannis. La squadra di casa ritrova le energie e accorcia le distanze. Sinistro violentissimo sul secondo palo dell’esterno rossoblù che inganna Handanovic e si insacca all’angolino.

52′ GOL! Cagliari-INTER 0-2! Rete di Lautaro Martinez. Lancio millimetrico di Barella per lo scatto in profondità dell’attaccante argentino che, dopo aver difeso il pallone su Altare, sigilla il raddoppio nerazzurro col destro sotto le gambe di Cragno.

26′ GOL! Cagliari-INTER 0-1! Rete di Darmian. Discesa a sinistra di Perisic e pennellata verso il secondo palo. Darmian in terzo tempo salta sulla testa di Lykogiannis e infila di testa Cragno. Da esterno a esterno il vantaggio nerazzurro a Cagliari.

12′ ANNULLATO IL VANTAGGIO DELL’INTER! Skriniar mette dentro il vantaggio nerazzurro su punizione pennellata di Chalanoglu. Il difensore dell’Inter, però, ha siglato la sua rete aiutandosi col braccio sinistro. Rete annullata.

Le formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Altare, Lykogiannis; Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte