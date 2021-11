Serie A: Cagliari-Salernitana, formazioni

Condividi l'articolo

Cagliari a caccia di punti e di continuità nello spareggio per lasciare l’ultimo posto in classifica. Contro la Salernitana, stasera all’Unipol Domus, la squadra di Mazzarri è chiamata a confermare la buona prova di Reggio Emilia col Sasssuolo. A rischio e da valutare Godin e Pavoletti: domani l’ultimo test, ma nei giorni scorsi non si sono allenati al ritmo dei compagni. “La squadra sta crescendo – ha detto il tecnico – e sono contento perché i cambi, in questo calcio frenetico, ci consentono di essere vivi anche nel finale come è successo con il Sassuolo: ci sono state alcune situazioni che ci avrebbero anche potuto dare la vittoria. Ecco, voglio rivedere quel coraggio e quella aggressività. Magari serve più attenzione nella fase difensiva. Ma c’era lo spirito giusto anche per reagire quando ci sono state difficoltà. Sono ottimista: sto vedendo dei progressi importanti”.

Un esempio su tutti Grassi: “All’inizio non era tanto in forma – ha detto Mazzarri – ma ora sta crescendo di allenamento in allenamento. E i risultati si vedono. È importante avere tanti giocatori a disposizione: con il Sassuolo Deiola quando è entrato è andato anche a pressare il portiere. In altre gare avevamo poche possibilità con i cambi. E abbiamo pagato. Il secondo tempo va giocato alla stessa intensità del primo, forse anche di più. E se si sta andando bene bisogna continuare senza tirare il freno o fare calcoli”. Tabelle per il girone di andata? “Non ne faccio – ha spiegato il tecnico rossoblù – per me con la Salernitana è una finale. Poi ce ne saranno un’altra e un’altra ancora. Punti? Il più possibile, poi ci aggiorniamo”. Ma anche per la Salernitana sarà una finale. “Aspettiamoci una quadra difficile – ha detto- con la Samp non hanno sfruttato le occasioni avute. E con il Napoli sono stati pericolosi sino alla fine. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Senza tralasciare nulla”.

Probabili formazioni di Cagliari-Salernitana.

Cagliari (4-4-2): 28 Cragno; 25 Zappa, 23 Ceppitelli, 44 Carboni, 22 Lykogiannis; 12 Bellanova, 27 Grassi, 8 Marin, 18 Nandez; 10 Joao Pedro, 9 Keita. (1 Aresti, 31 Radunovic, 4 Caceres, 15 Altare, 29 Dalbert, 14 Deiola, 21 Oliva, 16 Strootman, 20 Pereiro, 30 Pavoletti, 32 Ceter). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman. Indisponibili: Faragò, Godin, Ladinetti, Rog, Walukiewicz.

Salernitana (3-5-2): 72 Belec; 5 Veseli, 23 Gyomber, 31 Gagliolo; 21 Zortea, 18 L.Coulibaly, 14 Di Tacchio, 22 Obi, 19 Ranieri; 11 Djuric, 9 Bonazzoli (1 Fiorillo, 96 Guerrieri, 26 Bogdan, 33 Delli Carri, 4 Jaroszynski, 28 Capezzi, 24 Kechrida, 25 Simy, 15 Gondo, 63 Vergani). All.: Colantuono. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonazzoli e Ranie. Indisponibili: Schiavone, Ribery, Kastanos, Strandberg, M. Coulibaly, Ruggeri, Russo. Arbitro: Doveri di Roma Quote Snai: 1.85; 3.80; 4.00.

