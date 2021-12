Serie A: colpo Empoli, Napoli battuto

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Colpo dell’ Empoli al Maradona: con

un gol di Cutrone nel secondo tempo i toscani battono il Napoli

1-0. Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la squadra

di Luciano Spalletti dopo il ko della scorsa settimana con

l’Atalanta. Nel primo tempo il Napoli, alle prese con tanti

problemi di formazione, perde Zielinski per problemi

respiratori. I partenopei tengono il pallino del gioco ma il gol

non arriva. Nel secondo tempo, in maniera del tutto fortuita

arriva il vantaggio dei toscani con Cutrone, a segno di nuca. La

sconfitta frena la corsa del Napoli che ora è quarto con 36

punti. (ANSA).



