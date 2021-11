Serie A: derby Milano senza vincitori, finisce 1-1

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Il derby di Milano finisce in parità,

1-1. Milan e Inter sprecano moltissimo e al fischio finale sono

tanti i rimpianti per entrambe, ma un po’ più per i nerazzurri

con Tatarusanu che neutralizza il tiro di Lautaro Martinez dagli

undici metri. I rossoneri restano imbattuti in campionato, non

riescono a sfruttare il mezzo passo falso del Napoli e così

continua la corsa a due in vetta alla classifica. L’Inter resta

a -7 punti dal primo posto e dai cugini rossoneri ma è stata più

propositiva. I gol sono venuti uno su rigore, trasformato

dall’ex Calhanoglu, e l’altro per una autorete di De Vrij. Il

risultato già al 17′ del primo tempo è fissato, anche se Lautaro

spreca il secondo penalty a favore, mentre nell’ assalto finale

il Milan colpisce un palo con Saelemaekers. (ANSA).



