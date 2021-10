Serie A: Empoli-Atalanta, formazioni

Condividi l'articolo









In campo domenica alle 15 Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 42 Viti, 3 Marchizza; 32 Haas, 5 Stulac 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 11 F.Di Francesco, 99 Pinamonti. (1 Ujkani, 34 Ismajli, 65 Parisi, 26 Tonelli, 20 Fiamozzi, 33 Luperto, 27 Zurkovski, 28 Ricci, 8 Henderson, 19 La Mantia, 9 Cutrone, 7 Mancuso). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Damiani, Furlan.

Atalanta (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic, 18 Malinovskyi; 9 Muriel. (1 Musso, 31 Rossi, 42 Scalvini, 66 Lovato, 13 Pezzella, 11 Freuler, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 91 Zapata, 99 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Djimsiti, Gosens, Hateboer, Pessina. Arbitro: Serra di Torino. Quote Snai: 5,25; 4,25; 1,60.

Genoa (4-2-3-1): 57 Sirigu; 50 Cambiaso, 14 Biraschi, 5 Masiello, 4 Criscito; 47 Badelj, 94 Touré; 91 Kallon, 33 Hernani, 93 Fares; 23 Destro. (1 Semper, 15 Vasquez, 2 Sabelli, 18 Ghiglione, 10 Melegoni, 65 Rovella, 11 Behrami, 27 Sturaro, 20 Ekuban, 24 Bianchi, 9 Caicedo, 19 Pandev). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Maksimovic, Vanheusden.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 91 Scamacca. (56 Pegolo, 3 Goldaniga, 5 Ayhan, 13 Peluso, 22 Toljan, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 23 Traoré, 97 Henrique, 92 Defrel, 18 Raspadori). All: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Obiang. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 3,05; 3,35; 2,35.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 37 Pereyra, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 9 Beto, 10 Deulofeu (A disp. 20 Padelli, 29 Santurro, 4 Zeegelar, 16 Molina, 87 De Maio, 93 Soppy, 8 Jajalo, 22 Arslan, 24 Samardzic, 23 Pussetto, 45 Forestieri). All.: Gotti. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno. Indisponibili: Nestorovski, Perez, Success.

Bologna (3-4-1-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 29 De Silvestri, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 3 Hickey, 21 Soriano, 99 Barrow, 9 Arnautovic. (22 Bardi, 2 Binks, 15 Mbaye, 35 Dijks, 66 Amey, 16 Kingsley, 55 Vignato, 7 Orsolini, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bonifazi, Schouten. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 2.30; 3.35; 3.15

