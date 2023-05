Serie A: Empoli-Juventus 4-1, i bianconeri ora fuori dall’Europa

Condividi l'articolo

(ANSA) – EMPOLI, 22 MAG – L’Empoli ha battuto la Juventus 4-1

in un posticipo della 36/a giornata di serie A. Due reti di

Caputo, una su rigore, e quelle di Luperto e Piccoli, questa nel

finale dopo il gol di Chiesa, hanno affondato i bianconeri, che

poco prima del fischio d’inizio avevano appreso della

penalizzazione di -10 inflitta dalla Corte d’appello federale

per il caso plusvalenze. La Juve scivola così al settimo posto

in classifica, con 59 punti, ed al momento è fuori dalla zona

che dà accesso alle coppe europee. Altro esito della

penalizzazione – sempre che non ci sia un’ulteriore revisione

della sentenza – è la matematica qualificazione della Lazio, che

sale al secondo posto, alla prossima Champions League. (ANSA).



—

