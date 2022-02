Serie A: Empoli-Juventus, formazioni

Condividi l'articolo

Reduce tra tre 1-1 consecutivi, la Juventus vuole tornare al successo ad Empoli. “E’ una partita da vincere, una tappa importante per dar seguito ai recenti risultati – dice Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta – e servirà una partita pesante: dobbiamo ricaricare le batterie a livello mentale e prepararci al meglio”. All’andata la squadra di Andreazzoli fece un brutto scherzo ai bianconeri imponendosi all’Allianz Stadium: “Sono difficili da affrontare ed è sempre complicato giocare ad Empoli – sostiene il tecnico bianconero, che torna nella sua Toscana da avversario – e non avendo problemi di classifica sono spensierati”. A dodici gare dal termine del campionato, intanto, si cominciano a fare le proiezioni finali: “Non dico la quota per andare in Champions perché siamo in piena lotta – i conti di Allegri sulle posizioni che contano – mentre per lo scudetto basteranno 85 punti: se lo giocheranno le tre dell”Ave Maria’ che stanno davanti (Inter, Milan, Napoli, ndr), mentre per noi è matematicamente impossibile arrivare a quel traguardo”. Il quarto posto, invece, resta l’obiettivo, anche se domani ci saranno tantissime assenze: “Ho un allenamento, vediamo chi sta ancora in piedi – scherza il tecnico sulla situazione in infermeria – Dispiace per McKennie, che tra i nostri centrocampisti ha caratteristiche uniche. Così come dispiace per Kaio Jorge, che ha subito un infortunio bruttissimo. Li aspettiamo presto, così come Chiesa, mentre Dybala forse potrebbe tornare per la sfida contro la Fiorentina”.

Probabili formazioni Empoli-Juventus.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 42 Viti, 65 Parisi; 27 Zurkovski, 23 Asllani, 25 Bandinelli; 10 Bajrami, 8 Henderson; 99 Pinamonti (1 Ujkani, 34 Ismajli, 33 Luperto, 26 Tonelli, 20 Fiamozzi, 21 Cacace, 15 Benassi, 5 Stulac, 7 Verre, 9 Cutrone, 11 Di Francesco, 19 La Mantia). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ismajli, Marchizza, Zurkowski, Tonelli. Indisponibili: Haas, Marchizza, Ekong.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 17 Pellegrini; 11 Cuadrado, 28 Zakaria, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 7 Vlahovic, 18 Kean (23 Pinsoglio, 36 Perin, 2 De Sciglio, 5 Arthur, 9 Morata, 38 Aké, 45 De Winter, 46 Soulé, 47 Miretti). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bernardeschi, Morata. Indisponibili: Alex Sandro, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Dybala, Kaio Jorge, McKennie, Rugani. Arbitro: Maresca di Napoli Quote Snai: 5.00; 4.00; 1.65.

