Serie A: Empoli-Napoli, formazioni

NAPOLI (ANSA) – NAPOLI, 21 APR – “Dobbiamo continuare a lavorare e a farci trovare pronti ogni domenica. E’ troppo importante pensare allo scudetto per noi, per tutto lo staff, per tutta la città. Non si deve mollare, dobbiamo continuare a lottare”. Alex Meret lo ha detto in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, tenendo accesa la speranza di rimonta del Napoli. “Sicuramente fa male – spiega riferendosi al pareggio della Roma nel recupero – prendere un gol così agli ultimi minuti, la vittoria era a un passo, ma dobbiamo accettarlo, essere più attenti e ripartire subito. L’umore del gruppo deve essere positivo. Ora è più difficile raggiungere l’obiettivo scudetto, ma non dobbiamo smettere di essere perfezionisti e andare in campo per vincere le partite”.

PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI-NAPOLI

Empoli (4-3-2-1): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 42 Viti, 65 Parisi; Zurkowski, 23 Asllani, 25 Bandinelli; 10 Bajrami, 11 Di Francesco; 99 Pinamonti (1 Ujkani, 22 Furlan, 34 Ismajli, 20 Fiamozzi, 33 Luperto, 15 Benassi, 21 Cacace, 5 Stulac, 8 Henderson, 7 Verre, 9 Cutrone, 19 La Mantia). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marchizza, Tonelli, Bandinelli. Indisponibili: Haas, Marchizza, Tonelli.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 59 Zanoli, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 4 Demme, 8 Ruiz, 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne. (1 Meret, 12 Marfella, 22 Di Lorenzo, 2 Malcuit, 3 Tuanzebe, 31 Ghoulam, 7 Elmas, 20 Zielinski, 33 Ounas, 11 Lozano, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: Koulibay. Diffidati: Demme. Indisponibili: Lobotka.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Quote Snai: 5,25; 4,00; 1,60.

