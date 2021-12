Serie A: Fiorentina-Salernitana 4-0

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Terza vittoria consecutiva per la

Fiorentina che in uno degli anticipi della 17/a giornata

strapazza la Salernitana rifilandole un 4-0 senza appello.

Apre le marcature alla mezzora Bonaventura, ma è nella

ripresa che i viola dilagano, trascinati dal solito Vlahovic,

autore oggi di una doppietta. E’ proprio l’attaccante serbo a

firmare il raddoppio al 6′ della ripresa su assist di Duncan. Il

terzo gol viola arriva al minuto 39′ con Vlahovic che mette a

segna la sua personale doppietta. Allo scadere è Maleh a

sfruttare una respinta di Belec persegnale il quarto gol. La

Salernitana ha provato a dare filo da torcere ai viola (sul 2-0

Simy si è visto annullare una rete per fuorigioco e poi nel

finale è stato Terracciano a negargli la rete) ma la differenza

di valori in campo è sembrata evidente. (ANSA).



