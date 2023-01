Serie A: Fiorentina-Torino, formazioni

Condividi l'articolo

Contro il Torino per riscattare la sconfitta all’Olimpico con la Roma e ripartire in campionato: Vincenzo Italiano scuote la sua squadra alla vigilia della partita con i granata, sabato alle 20,45 al Franchi, che chiuderà il girone di andata.”Il supporto del nostro pubblico è molto importante – ha dichiarato il tecnico della Fiorentina rispondendo dai canali del club alle domande social di qualche tifoso – Dobbiamo ricreare l’entusiasmo che c’era la scorsa stagione e questo spetta a me e ai miei giocatori attraverso i risultati e le prestazioni”.

Tecnico a colloquio con Cairo e Vagnati, “fiducioso per futuro” TORINO (ANSA) – TORINO, 20 GEN – In casa Toro si comincia a programmare il futuro con Ivan Juric al timone della squadra. “Ho visto il presidente Cairo e il direttore Vagnati, è stato un incontro positivo” rivela il tecnico, con i tifosi che sperano si arrivi alla fumata bianca sul suo rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2024. “Ma non è quella la priorità, ho ancora un legame lungo e l’importante adesso è fare sei mesi alla grande – precisa l’allenatore sui temi discussi durante il faccia a faccia milanese di giovedì sera – e vedere quale strada prenderà la società: abbiamo tante scadenze tra prestiti e giocatori, ora aspetto di valutare le cose concrete”.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano, 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi, 34 Amrabat, 32 Duncan, 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 8 Saponara, 99 Kouamé. (31 Cerofolini, 50 Martinelli, 15 Terzic, 16 Ranieri, 48 Kayode, 44 Krastev, 42 Bianco, 38 Mandragora, 72 Barak, 7 Jovic, 22 Gonzalez). All. Italiano. Squalificati: Dodò. Diffidati: Mandragora, Igor. Indisponibili: Cabral, Castrovilli, Quarta, Sottil.

Torino (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez; 17 Singo, 21 Adopo, 28 Ricci, 27 Vojvoda; 59 Miranchuk, 16 Vlasic; 9 Sanabria. (1 Berisha, 89 Gemello, 2 Bayeye, 3 Schuurs, 6 Zima, 7 Karamoh, 14 Ilkhan, 23 Seck, 36 Garbett, 49 Radonjic, 66 Gineitis, 77 Linetty). All. Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lazaro, Lukic. Indisponibili: Aina, Lazaro, Lukic, Pellegri. Arbitro: Dionisi di L’Aquila Quote Snai: 2.10; 3.30; 3.60

