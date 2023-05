Serie A Fiorentina – Udinese

Condividi l'articolo

Fiorentina Udinese in campo alle 15 di domenica 14 maggio DIRETTA per la 35esima giornata di Serie A

LA VIGILIA

La Fiorentina prova a ripartire dopo la sconfitta nella semifinale d’andata di Conference League contro il Basilea: la gara interna di domani con l’Udinese s’annuncia un test significativo per la squadra di Vincenzo Italiano in previsione del ritorno in Svizzera giovedì prossimo. “Ogni partita è un esame e noi ne abbiamo ancora diverse da disputare, compresa la trasferta a Basilea in cui possiamo ancora tante possibilità di superare il turno – ha dichiarato il tecnico viola attraverso i canali del club -, Ora però dobbiamo concentrarci sul campionato, bisogna aggiungere punti alla classifica e ritrovare una vittoria che ci manca da tempo”. Tra i viola mancherà però Cabral che svolgerà un lavoro personalizzato in previsione proprio della semifinale di ritorno di Conference dove il brasiliano è capocannoniere con sette reti. Tornano tra in convocati Milenkovic, assente giovedì per squalifica, e Riccardo Sottil che ha smaltito qualche fastidio fisico e domani affronterà il padre Andrea, allenatore dell’Udinese. “E’ una squadra tosta – ha detto Italiano riferendosi alla formazione friulana – molto forte fisicamente, piena di ottimi giocatori. Sia noi che loro ci giochiamo tanto, ecco perché dovremo scendere in campo con la testa giusta e farci trovare pronti per disputare una grande partita”.

