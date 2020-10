(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Inter batte Genoa 1-0 in uno degli

anticipi della 5/a giornata di serie A, giocato a Genova. La

partita è stata sbloccata da una rete di Lukaku al 19′ della

ripresa, la quinta stagionale solo in campionato per il bomber

belga. Al 34′ il raddoppio di D’Ambrosio. (ANSA).



—

