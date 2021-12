Serie A: Genoa-Milan 0-3

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 01 DIC – Genoa-Milan 0-3 (0-2).

Genoa(3-5-2): Sirigu, Vanheusden,Masiello (32′ st Bani),

Vasquez, Ghiglione, Sturaro(1′ st Hernani) , Badelj(17′ st

Galdames) , Rovella (32′ st Portanova), Ekuban, Bianchi (17′ st

Pandev) (1 Semper, 22 Marchetti, 2 Sabelli, 11 Behrami, 14

Biraschi, 94 Touré, 44 Buksa ). All.Shevchenko

Milan(4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Tomori, Kjaer (4′ pt.

Gabbia)(1′ st Florenzi) , Hernandez, Tonali (31′ st

Saelemaekers), Kessié, Messias, Krunic, Diaz (31′ st Bakayoko),

Ibrahimovic(15′ st Pellegri). (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5

Ballo, 14 Conti, 17 Leao, 27 Maldini). All. Pioli

Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti: nel p.t. 10′ Ibrahimovic, 47′ pt Messias. Nel s.t. 16′

Messias

Angoli:6 a 2 per il Milan.

Recupero:4′ e 3′.

Ammoniti: Gabbia, Masiello, Rovella per gioco scorretto .

Espulsi: nessuno

Var:0. (ANSA).



