Serie A: Genoa Napoli e Fiorentina Cagliari LIVE

In campo alle 19.30 Genoa Napoli e Fiorentina Cagliari LIVE

Genoa: Criscito recupera, Schone ok. Out Romero – Scontato il turno di squalifica contro l’Udinese, rientra il danese Schone che riprenderà il suo posto a centrocampo ma la novità più importante arriva dal capitano Mimmo Criscito fermatosi all’esordio contro il Parma per un problema al soleo e tornato a disposizione dopo aver saltato le ultime tre contro Brescia, Juventus e Udinese. Di contro Nicola dovrà fare a meno del difensore argentino Romero fermatosi proprio alla Dacia Arena per un problema muscolare che lo ha colpito all’adduttore sinistro. La lieve lesione gli impedirà di essere presente domani sera mentre la speranza dello staff medico è quella di recuperare il giocatore per lo scontro salvezza domenica con la Spal.

Fiorentina: Benassi polpaccio ko, stagione finita – Stagione finita per Marco Benassi dopo l’infortunio muscolare riportato domenica nel corso della gara con il Parma: gli esami effettuati oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista della Fiorentina ha già iniziato il percorso terapeutico. Intanto all’allenamento odierno in vista della partita di domani sera al Franchi contro il Cagliari ha partecipato regolarmente Franck Ribéry che salvo imprevisti sarà quindi a disposizione. Nel frattempo le associazioni del tifo, compatte, invieranno nelle prossime ore cinque raccomandate al premier Conte, ai ministri Franceschini e Spadafora, al sovrintendente delle Belle Arti Pessina e al sindaco di Firenze Nardella per avere risposte definitive sullo stadio.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte