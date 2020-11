Serie A: Genoa-Parma, Marchetti ko.Debutta Paleari

Alle 20:45 Genoa-Parma

Rolando Maran perde anche Federico Marchetti per la sfida di questa sera contro il Parma. Durante la gara di Coppa Italia con la Sampdoria infatti Marchetti era stato travolto dal sampdoriano Leris, ripresosi aveva concluso la partita ma non ha recuperato in vista del posticipo. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato “un trauma distorsivo del rachide cervicale con contrattura muscolare e stato flogistico del muscolo dentato e sottospinoso della spalla sinistra”. Per la gara con i Ducali Maran deve già fare a meno di Perin , squalificato e infortunato, oltre che degli indisponibili Criscito, Cassata, Biraschi, Zappacosta e Melegoni. Farà dunque il suo esordio con la maglia rossoblù Alberto Paleari, portiere acquistato in estate dal Cittadella.

