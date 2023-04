Serie A: il Bologna domina, vince per 3-0 sull’Udinese

Condividi l'articolo

Bologna-Udinese finisce 3-0 LA CRONACA

Al 3′ Rete di Posch. Gol clamoroso del difensore del Bologna: azione che si svolge sulla sinistra con Soriano che crossa al centro, ma la palla viene allontanata da dalla difesa friulana fuori dall’area sui piedi di Barrow, che appoggia lateralmente per Posch, il quale dai 30 metri colpisce di collo destro e manda la sfera sotto la traversa, con Silvestri ingannato dalla traiettoria.

Al 12′ il raddoppio di Moro. Palla persa dall’Udinese in ripartenza, con Schouten che anticipa Lovric e con Barrow che serve Moro. Il centrocampista rossoblù arriva al limite dell’area, finta il tiro con il mancino e rientra con il destro, dunque conclude rasoterra sul primo palo, battendo Silvestri e siglando la rete del raddoppio.

Al 49′ va in gol Barrow. Grandissima azione del Bologna: Barrow inizia l’azione a centrocampo verticalizzando sulla sinistra per Kyriakopoulos che arriva sul fondo e crossa a rimorchio per Moro. Il centrocampista rossoblù finta il tiro, se la sposta con il tacco e lascia per l’arrivo di Barrow, che calcia un rigore in movimento e battendo Silvestri sul palo di destra.

