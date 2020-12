Serie A: in campo alle 15 Roma, Napoli e Atalanta

Serie A, in campo alle 15 DIRETTA Bologna-Roma, Napoli-Sampdoria e Atalanta

Probabili formazioni di Bologna-Roma.

Bologna (4-2-3-1): 1 Da Costa; 29 De Silvestri, 23 Danilo, 14 Tomiyasu, 3 Hickey; 30 Schouten, 32 Svanberg; 55 Vignato, 21 Soriano, 99 Barrow; 24 Palacio. (34 Ravaglia, 4 Denswil, 6 Paz, 15 Mbaye, 33 Calabresi, 8 Dominguez, 16 Poli, 17 Medel, 18 Baldursson, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Rabbi). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidato: Danilo. Indisponibili: Dijks, Orsolini, Skorupski.

Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 3 Ibanez, 6 Smalling, 24 Kumbulla; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 7 Lo.Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. (12 Farelli, 5 Jesus, 20 Fazio, 18 Santon, 33 Bruno Peres, 61 Calafiori, 14 Villar, 42 Diawara, 31 Carles Perez, 21 Borja Moyaral, 62 Milanese). All.: P.Fonseca. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Mancini, Mirante, Pastore, Zaniolo.

Arbitro: Calvarese di Teramo. Quote Snai: 3,45; 3,75; 2,00

Probabili formazioni di Napoli-Sampdoria.

Napoli (4-2-3-1): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 4 Demme, 5 Bakayoko, 21 Politano, 7 Elmas, 24 Insigne, 14 Mertens. (25 Ospina, 16 Contini, 2 Malcuit, 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 33 Rrahmani, 31 Ghoulam, 8 Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski, 11 Lozano, 37 Petagna). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Osimhen (infortunato).

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 25 Alex Ferrari, 22 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 18 Thorsby, 6 Ekdal, 14 Jankto; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. (34 Letica, 30 Ravaglia, 21 Tonelli, 5 Adrien Silva, 8 Verre, 38 Damsgaard, 16 Askildsen, 26 Leris, 11 Ramirez, 20 La Gumina). All.: Ranieri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Thorsby. Indisponibili: Keita, Bereszynski

Arbitro: La Penna di Roma Quote Snai: 1,40; 4,75; 7, 25

Probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 32 Pessina; 72 Ilicic, 9 Muriel. (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 19 Djimsiti, 21 Piccini, 26 Mojica, 27 Depaoli, 40 Ruggeri, 11 Freuler, 18 Malinovskyi, 79 Diallo, 7 Lammers). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Toloi. Indisponibili: Caldara, Miranchuk, Pasalic.

Fiorentina (4-2-3-1): 69 Dragowski; 22 Caceres, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 3 Biraghi; 34 Amrabat, 5 Bonaventura; 77 Callejon 10 Castrovilli; 7 Ribery; 9 Vlahovic. All.: Prandelli. (1 Terracciano, 33 Brancolini, 2 Quarta, 98 Igor, 21 Lirola, 27 Barreca, 8 Duncan, 6 Borja Valero, 92 Eysseric, 11 Kouame, 63 Cutrone). Squalificati: Nessuno Diffidati: Nessuno Indisponibili: Nessuno

Arbitro: Mariani di Aprilia Quote Snai: 1,67; 4,00; 4,75

