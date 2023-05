Serie A: in campo Atalanta-Verona

Condividi l'articolo

Probabili formazioni di Atalanta-Verona.

Atalanta (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 42 Scalvini; 3 Maehle, 15 De Roon, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 7 Koopmeiners, 88 Pasalic; 17 Hojlund. (1 Musso, 31 Rossi, 5 Okoli, 28 Demiral, 43 Bernasconi, 40 Colombo, 11 Lookman, 48 De Nipoti, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno.

Diffidati: Ederson, Palomino, Zappacosta.

Indisponibili: Boga, Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Zapata.

Verona (3-4-2-1): 1 Montipò, 17 Ceccherini, 6 Hien, 23 Magnani, 5 Faraoni, 61 Tameze, 28 Abildgaard, 8 Lazovic, 7 Verdi, 26 Ngonge, 19 Djuric. (34 Perilli, 22 Berardi, 2 Zeefuik, 32 Cabal, 42 Coppola, 29 Depaoli, 24 Terracciano, 25 Braaf, 4 Veloso, 30 Kallon, 77 Sulemana, 38 Gaich). All: Zaffaroni Squalificati: nessuno.

Diffidati: Duda, Henry, Verdi Indisponibili: Henry, Hrustic, Lasagna, Doig, Dawidowicz, Duda Arbitro: Sozza di Seregno Quote Snai: 1,60; 4,00; 5,50 (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte