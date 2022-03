Serie A: in campo Genoa-Torino 0-0 LIVE

Condividi l'articolo

Sassuolo batte Spezia 4-1 in un anticipo della 30/a giornata del campionato di calcio di serie A, giocato a Reggio Emilia La cronaca

I gol

GOL! SASSUOLO – Spezia 3-1 al 78′! Rete di Kaan Ayhan. Angolo per i locali, stop con la coscia sul secondo palo del difensore che, con l’esterno, insacca dove Provedel non puó arrivare.

GOL! SASSUOLO – Spezia 2-1 al 48′! Rete di Domenico Berardi. Defrel serve il fantasista in area, stop e destro che batte Provedel in uscita: 100 in Serie A per il giocatore neroverde.

GOL! Sassuolo – SPEZIA 1-1 al 35′! Rete di Daniele Verde. Il fantasista stoppa in area un cross di Bastoni, se la sposta sul sinistro e con un tiro a giro la mette sul palo lontano che beffa Consigli.

GOL! SASSUOLO – Spezia 1-0! Rete su Rigore di Domenico Berardi. L’esterno incrocia con il sinistro, Provedel intuisce ma non puó arrivare sulla perfetta conclusione del nazionale italiano.

