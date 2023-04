Serie A, in campo Inter-Fiorentina LIVE

Condividi l'articolo

In campo Inter-Fiorentina LIVE

LA VIGILIA

L’Inter riparte dalla Fiorentina dopo la pausa per le nazionali, in una sfida che i nerazzurri non possono sbagliare per cominciare al meglio in un mese caldissimo. Tra campionato, Coppa Italia e Champions League la squadra di Simone Inzaghi si gioca tutti gli obiettivi stagionali in questo rush finale che si apre a San Siro contro i viola. “Arriviamo alla gara con tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Troviamo una squadra in forma e motivata, che sta andando bene in Europa e in Coppa Italia – le parole del tecnico nerazzurro a Inter Tv – . La Fiorentina sta facendo grandi cose, soprattutto negli ultimi tempi e per questo servirà la migliore Inter”.

Anche perché già all’andata i viola di Italiano avevano messo in difficoltà i nerazzurri e arriveranno al Meazza con una buona condizione dopo gli ultimi risultati. “Troveremo un avversario di valore e in salute, con giocatori che stanno bene in ogni posizione del campo Servirà la motivazione dell’Inter e di fare una corsa in più per il compagno, consapevoli della forza del nostro avversario”, ha aggiunto Inzaghi

Intanto con la Fiorentina l’allenatore interista punterà nuovamente sulla coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku in attacco, anche per risolvere il problema dei gol segnati visto nelle ultime sfide prima della pausa per le nazionali. “Lukaku senz’altro sarà molto importante in questo finale di stagione, ha segnato diversi gol in Nazionale e siamo contenti. Chiaramente per quello che abbiamo creato nelle ultime partite abbiamo finalizzato poco, però sono fiducioso perché abbiamo lavorato su questo problema. In più abbiamo anche Dzeko che è rientrato dalla Nazionale, Correa sta tornando e Lautaro è tornato ieri, quindi sono molto fiducioso”, ha concluso Inzaghi.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte