Serie A, in campo Lazio-Lecce 1-0 LA DIRETTA

LAZIO-LECCE 1-0 LA DIRETTA

All 22′ il Lecce sbaglia un rigore contestato dalla lazio. Penalty non trasformato da Strefezza: tiro troppo angolato, pallone largo.

Al 34′ Immobile sblocca il risultato. Luis Alberto innesca Immobile, l’attaccante in area solo davanti al portiere non sbaglia.

Può una cavalcata entusiasmante verso la Champions League trasformarsi in una delusione? I tifosi della Lazio sperano di no, anche se temono in una beffa che sarebbe davvero dolorosa. Dopo aver occupato per settimane il secondo posto dietro al Napoli capolista, i biancocelesti, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno rallentato di molto sulla loro tabella di marcia, venendo superati dalla Juventus.

Prima della sfida col Lecce, la classifica della Lazio, terza, recita 64 punti, appena uno in più dell’Inter e tre in più del Milan, i diretti concorrenti per la Champions League. Adesso, per Milinkovic e compagni il margine di errore si è ridotto a zero: nelle ultime quattro partite della stagione, servono altrettante vittorie. Prima i salentini, poi l’Udinese, la Cremonese in casa (che potrebbe essere ancora in corsa per la salvezza) e infine la trasferta di Empoli. Il rush finale comincia domani, contro i giallorossi di Baroni che, con 31 punti, non sono ancora certi della permanenza in A (il terzultimo posto occupato dallo Spezia dista appena quattro lunghezze).

All’Olimpico sarà partita vera, tra due squadre con obiettivi pressanti: spazio quindi ai titolarissimi di Sarri, con Provedel in porta (che punta a ritrovare il clean sheet dopo aver preso due gol col Milan), Casale e Romagnoli al centro della difesa, coadiuvati da Lazzari (in vantaggio su Marusic) e Hysaj. In mediana, Cataldi deve ancora smaltire l’edema al polpaccio, mentre Vecino è reduce da una lesione al bicipite femorale.

Spazio quindi a Marcos Antonio, con accanto Milinkovic (alle ultime uscite con la Lazio, in estate saluterà) e Luis Alberto.

L’alternativa è vedere il Mago come regista al posto del brasiliano, e Basic mezzala. In attacco, Ciro Immobile cerca il gol in casa che gli manca da ben otto mesi (ultima gioia l’11 settembre scorso contro il Verona): sulle fasce il capitano sarà supportato da Felipe Anderson e Zaccagni. Contro il Lecce, in 42 precedenti, i biancocelesti hanno vinto in 20 occasioni; 11 le sconfitte, 11 i pareggi. All’andata, a gennaio (primo match dopo la sosta per il Mondiale in Qatar) i salentini vinsero in rimonta, dando il vita a una mini crisi per la Lazio. Cinque mesi dopo, la formazione di Sarri vuole scacciare quei fantasmi, ma servirà vincere.



