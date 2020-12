(ANSA) – ROMA, 05 DIC – L’Inter batte il Bologna 3-1 (2-0)

nell’ultimo dei tre anticipi della decima giornata del

campionato di Serie A. A segno per i nerazzurri Lukaku16′ e due

volte Hakimi 45′ e 70′. Per gli ospiti in gol Vignato (67′).

