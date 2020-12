Serie A: Inter-Bologna, formazioni

Cinque giorni caldi, nonostante il freddo e la neve di Appiano Gentile. L’Inter è attesa da quello che potrebbe essere un crocevia fondamentale della stagione, con la sfida allo Shakhtar Donetsk mercoledì per provare a centrare gli ottavi di Champions League. Domani, però, a San Siro arriva il Bologna, in una gara delicata per non perdere ulteriori punti dalla vetta e continuare a rimanere in scia al Milan. Vanno evitati scivoloni, anche per non minare l’entusiasmo di un gruppo che sembra essere in ripresa dopo gli ultimi due successi tra Sassuolo e Borussia Moenchengladbach. Aver rialzato la testa è così un orgoglio per il tecnico nerazzurro Antonio Conte, anche perché non sono mancate le critiche verso Lukaku e compagni. “La cosa che mi ha reso più orgoglioso dopo Sassuolo e Moenchengladbach è che ci siamo tappati le orecchie, abbiamo pensato soltanto a giocare e fare del nostro meglio”, le parole dell’allenatore in conferenza stampa. “È inevitabile avere un po’ di stanchezza, abbiamo giocato 4 partite in 11 giorni. Però speriamo che questo problema duri il più possibile: giocare ogni tre giorni significherebbe essere impegnati sempre in Italia e in Europa”. Tuttavia, il turnover potrà essere limitato, soprattutto in mezzo al campo dove mancherà Nainggolan (“non sarà a disposizione”) mentre Sensi “non è ancora pronto” per giocare al primo minuto e Barella potrebbe partire dalla panchina. Tornerà titolare invece Vidal, reduce dalla squalifica in Champions per il rosso nella gara con il Real Madrid, mentre tra i disponibili ci sarà anche Kolarov, rientrato dopo la positività al Covid. In attacco, invece, Sanchez sarà pronto a dare riposo a Lautaro Martinez.Probabili formazioni di Inter-Bologna. Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 7 A.Sanchez, 9 R.Lukaku. (27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 36 Darmian, 37 Skriniar, 12 Sensi, 15 Young, 23 Barella, 24 Eriksen, 10 Lautaro). All.: A.Conte. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino. Bologna (3-4-1-2): 28 Skorupski; 23 Danilo, 17 Medel, 14 Tomiyasu; 29 De Silvestri, 30 Schouten, 32 Svanberg, 3 Hickey,; 21 Soriano; 99 Barrow, 24 Palacio. (1 Da Costa, 6 Paz, 15 Mbaye, 33 Calabresi, 68 Khailoti, 8 Dominguez, 18 Baldursson, 20 Kingsley, 10 Sansone, 19 Rabbi, 55 Vignato, 63 Vergani). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Orsolini, Poli, Santander, Skov Olsen. Arbitro: Valeri di Roma 2. Quote Snai: 1,48; 4,75; 6,00.

