Serie A: Inter-Empoli 4-2

(ANSA) – MILANO, 06 MAG – Inter-Empoli 4-2 (2-2).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (25′ st

D’Ambrosio); Dumfries (31′ st Darmian), Barella, Brozovic,

Calhanoglu (25′ st Vidal), Perisic; Lautaro (25′ st Dzeko),

Correa (37′ st Sanchez) (21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8

Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 88 Caicedo). All.: S. Inzaghi.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi (33′ st Benassi),

Romagnoli, Luperto, Parisi; Asllani, Stulac (23′ st Ismajli),

Bandinelli; Bajrami (15′ st Di Francesco, 23′ st Cutrone),

Zurkowski (15′ st Henderson); Pinamonti (1 Ujkani, 22 Furlan, 16

Fazzini, 19 La Mantia, 21 Cacace, 35 Baldanzi, 42 Viti). All.:

Andreazzoli.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: nel pt 5′ Pinamonti, 28′ Asllani, 40′ Romagnoli

(autorete), 45′ Lautaro; nel st 19′ Lautaro, 49′ st Sanchez.

Angoli: 15-2 per l’Inter.

Recupero: 2′ e 4′.

Ammoniti: Lautaro per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 69.959. (ANSA).



